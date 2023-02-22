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Елизавета Анисимовна

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Место рождения

с Бочиха Сосновского р-на Горьковской обл

Дата рождения

15.10.1917

Дата смерти

19.09.1993

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1917

Отец: Архипов Анисим Архипович

Мать: Архипова Анна Васильевна

с Бочиха Сосновского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
06.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Ипатий Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
19.09.1993
Коровино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
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