Елизавета Анисимовна
Место рожденияс Бочиха Сосновского р-на Горьковской обл
Дата рождения15.10.1917
Дата смерти19.09.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1917
Отец: Архипов Анисим Архипович
Мать: Архипова Анна Васильевна
с Бочиха Сосновского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
06.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Ипатий Михайлович
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
19.09.1993
Коровино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область