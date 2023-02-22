Архипов Ипатий Михайлович
Место рожденияс Бочиха Сосновского р-на Горьковской обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с Бочиха Сосновского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
06.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елизавета Анисимовна
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно