Архипов Ипатий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Ипатий Михайлович

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Место рождения

с Бочиха Сосновского р-на Горьковской обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с Бочиха Сосновского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
06.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елизавета Анисимовна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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