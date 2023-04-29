Исмагилов Нургали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсмагилов Нургали

Исмагилов Нургали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова Бибинур

Кайбицы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно