Свешникова (Свешникова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1857

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1876

Муж: Свешников Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Свешников Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Свешников Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Свешников Афанасий Васильевна

Отец ребёнка: Свешников Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Свешников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Свешников Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Свешников Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Свешников Василий Афанасьевич

Смерть
1914

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