Свешникова (Свешникова) Евдокия Ивановна
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения1857
Дата смерти1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1876
Рождение ребёнка
1877
Сын: Свешников Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Свешников Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Свешников Афанасий Васильевна
Отец ребёнка: Свешников Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Свешников Иван Васильевич
Отец ребёнка: Свешников Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Свешников Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Свешников Василий Афанасьевич