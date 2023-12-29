Свешников Василий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвешников Василий Афанасьевич

Свешников Василий Афанасьевич

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1840

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Свешников Афанасий Демидович

Мать: Свешникова (Свешникова) Матрёна Даниловна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1876

Жена: Свешникова (Свешникова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Свешников Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Свешников Афанасий Васильевна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Свешников Иван Васильевич

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Свешников Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Евдокия Ивановна

Смерть
1904

Мы используем куки для улучшения работы сайта.