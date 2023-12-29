Свешников Василий Афанасьевич
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения1840
Дата смерти1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1876
Рождение ребёнка
1877
Сын: Свешников Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Свешников Афанасий Васильевна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Свешников Иван Васильевич
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Свешников Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Евдокия Ивановна