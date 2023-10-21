Потапов Василий Андреевич
Место рожденияМасады, Илишевского района, Башкирия
Дата рождения1913
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
15.01.1940
Дочь: Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Потапова Антонина Фёдоровна
Ангасяк, 452303, Россия
Рождение ребёнка
04.01.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потапова Антонина Фёдоровна
Масады, 423753, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1942
Причина смерти: На войне пропал без вести
Похороны
Неизвестно
пропал без вести