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Потапов Василий Андреевич

Место рождения

Масады, Илишевского района, Башкирия

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Потапов Андрей Карпович

Мать: Потапова Екатерина Ивановна

Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
15.01.1940

Дочь: Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Потапова Антонина Фёдоровна

Ангасяк, 452303, Россия
Рождение ребёнка
04.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потапова Антонина Фёдоровна

Масады, 423753, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Антонина Фёдоровна

Смерть
?.12.1942
Причина смерти: На войне пропал без вести
Похороны
Неизвестно
пропал без вести
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