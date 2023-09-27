(Ваничкин) согласно переписи 1911 г — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ваничкин) согласно переписи 1911 г

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

До 1917

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Ваничкин Петр

Мать: Ваничкина Пелагея

Смерть
До 1917
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