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(Ваничкин) согласно переписи 1911 г
(Ваничкин) согласно переписи 1911 г
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Дата смерти
До 1917
Пол
Женский
Отец
Ваничкин Петр
1880 г.р.
Мать
Ваничкина (Евстинеева) Пелагея
1883 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Ваничкин Петр
Мать:
Ваничкина Пелагея
Смерть
До 1917
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