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Самсонов Петр Дементьев

Место рождения

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1640 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Самсонов Дементий

Мать: не указана

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Двор а в нем живет пашенной крестьянин Дементей Самсонов сказал себе от роду 70 лет у него два сына Оброма 45 лет Петр 18 лет салдат набору Ивана Фомича Бибикова у Обрама жена Евпросиния 25 лет у них ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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