Самсонов Петр Дементьев
Место рождения
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Самсонов Дементий
Мать: не указана
Двор а в нем живет пашенной крестьянин Дементей Самсонов сказал себе от роду 70 лет у него два сына Оброма 45 лет Петр 18 лет салдат набору Ивана Фомича Бибикова у Обрама жена Евпросиния 25 лет у них ... Показать все
Смерть
Неизвестно