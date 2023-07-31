Иван Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Елисей Спиридонович
Мать: Евдокия Акимовна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
14.06.1844
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сергей Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно