Иван Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Елисей Спиридонович

Мать: Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
14.06.1844

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сергей Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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