Хозова Авдотья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХозова Авдотья Григорьева

Хозова Авдотья Григорьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Хозовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Хозовъ Василий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Хозовъ Василий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Тарина Оксинья

Отец ребёнка: Хозовъ Василий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Зиновья

Отец ребёнка: Хозовъ Василий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Хозовъ Клементий

Отец ребёнка: Хозовъ Василий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хозовъ Василий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close