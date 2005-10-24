Логутенок (Боровикова) Анастасия
Место рожденияБелорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, с. Пилещино
Дата рождения18.05.1923
Дата смерти24.10.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1923
Отец: Боровиков Федор Ильич
Мать: Боровиков Ульяна
Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, с. Пилещино
Рождение ребёнка
02.02.1947
Сын: Логутёнок Юрий
Отец ребёнка: Логутёнок Ларион
Ками-Сикука(Сахалин), Россия
Рождение ребёнка
1955
Сын: Логутёнок Леонид
Отец ребёнка: Логутёнок Ларион
Смерть
24.10.2005
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург