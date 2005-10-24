Логутенок (Боровикова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логутенок (Боровикова) Анастасия

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Место рождения

Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, с. Пилещино

Дата рождения

18.05.1923

Дата смерти

24.10.2005

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1923

Отец: Боровиков Федор Ильич

Мать: Боровиков Ульяна

Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, с. Пилещино
Рождение ребёнка
02.02.1947

Сын: Логутёнок Юрий

Отец ребёнка: Логутёнок Ларион

Ками-Сикука(Сахалин), Россия
Рождение ребёнка
1955

Сын: Логутёнок Леонид

Отец ребёнка: Логутёнок Ларион

Смерть
24.10.2005
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург