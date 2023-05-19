Устинья Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно