Устинья Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинья Акимова

Устинья Акимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно