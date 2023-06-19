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Иван Иванович

Место рождения

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Иван Захарович

Мать: Василиса Иванова

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Устинья Акимова

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Устинья Акимова

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Акимова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно