Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Иван Захарович
Мать: Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Устинья Акимова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Устинья Акимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Акимова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно