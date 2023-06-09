Руднева (Восковская) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти11.01.1856
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Восковский Иван Кондратьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
08.07.1841
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
19.01.1851
Отец ребёнка: Руднев Тимофей Тарасович
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
18.01.1852
Дочь: Селезнева Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Руднев Тимофей Тарасович
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
11.03.1854
Сын: Руднев Никифор Тимофеевич
Отец ребёнка: Руднев Тимофей Тарасович
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
12.08.1855
Дочь: Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Руднев Тимофей Тарасович
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.01.1856
Причина смерти: простуда | ГАЗО Вознесенская Соборная церковь