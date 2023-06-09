Руднева (Восковская) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднева (Восковская) Евдокия Ивановна

Место рождения

Шипы, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

11.01.1856

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Восковский Иван Кондратьевич

Мать: не указана

Шипы, Обоянский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
08.07.1841

Муж: Руднев Тимофей Тарасович

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
19.01.1851

Сын: Руднев Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Руднев Тимофей Тарасович

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
18.01.1852

Дочь: Селезнева Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Руднев Тимофей Тарасович

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
11.03.1854

Сын: Руднев Никифор Тимофеевич

Отец ребёнка: Руднев Тимофей Тарасович

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
12.08.1855

Дочь: Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Руднев Тимофей Тарасович

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.01.1856
Причина смерти: простуда | ГАЗО Вознесенская Соборная церковь