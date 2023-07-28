Руднев Тимофей Тарасович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти27.08.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
08.07.1841
Жена: Руднева Евдокия Ивановна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
19.01.1851
Мать ребёнка: Руднева Евдокия Ивановна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
18.01.1852
Дочь: Селезнева Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Руднева Евдокия Ивановна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
11.03.1854
Сын: Руднев Никифор Тимофеевич
Мать ребёнка: Руднева Евдокия Ивановна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
12.08.1855
Дочь: Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Руднева Евдокия Ивановна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.08.1881
ГАЗО Богоявленская церковь