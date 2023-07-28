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Руднев Тимофей Тарасович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1822

Дата смерти

27.08.1881

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Руднев Тарас Севастьянович

Мать: Руднева Татьяна Никитична

Бракосочетание
08.07.1841

Жена: Руднева Евдокия Ивановна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
19.01.1851

Сын: Руднев Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Руднева Евдокия Ивановна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
18.01.1852

Дочь: Селезнева Ксения Тимофеевна

Мать ребёнка: Руднева Евдокия Ивановна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
11.03.1854

Сын: Руднев Никифор Тимофеевич

Мать ребёнка: Руднева Евдокия Ивановна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
12.08.1855

Дочь: Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Руднева Евдокия Ивановна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.08.1881
ГАЗО Богоявленская церковь