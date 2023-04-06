Ярушин Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ярушин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1872
Дочь: Никифорова Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Ярушина Евдокия Васильевна
Тохтарево, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Григорьевна
Мать ребёнка: Ярушина Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно