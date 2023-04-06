Ярушин Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярушин Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ярушин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1872

Дочь: Никифорова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Ярушина Евдокия Васильевна

Тохтарево, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярушина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Григорьевна

Мать ребёнка: Ярушина Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно