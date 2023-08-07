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Ксения Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Лукьян Степанович

Мать: Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
01.08.1799

Сын: Фрол Кузьмич

Отец ребёнка: Козьма Егорович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Тит Кузьмич

Отец ребёнка: Козьма Егорович

Рождение ребёнка
22.03.1807

Сын: Гаврила Кузьмич

Отец ребёнка: Козьма Егорович

Рождение ребёнка
21.08.1808

Дочь: Василиса Кузьминична

Отец ребёнка: Козьма Егорович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Леонтий Кузьмич

Отец ребёнка: Козьма Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьма Егорович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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