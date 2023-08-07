Ксения Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Лукьян Степанович
Мать: Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
01.08.1799
Сын: Фрол Кузьмич
Отец ребёнка: Козьма Егорович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Тит Кузьмич
Отец ребёнка: Козьма Егорович
Рождение ребёнка
22.03.1807
Сын: Гаврила Кузьмич
Отец ребёнка: Козьма Егорович
Рождение ребёнка
21.08.1808
Дочь: Василиса Кузьминична
Отец ребёнка: Козьма Егорович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Леонтий Кузьмич
Отец ребёнка: Козьма Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козьма Егорович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно