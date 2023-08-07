Козьма Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьма Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1777

Отец: Егор Матвеевич

Мать: Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
01.08.1799

Сын: Фрол Кузьмич

Мать ребёнка: Ксения Лукьяновна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Тит Кузьмич

Мать ребёнка: Ксения Лукьяновна

Рождение ребёнка
22.03.1807

Сын: Гаврила Кузьмич

Мать ребёнка: Ксения Лукьяновна

Рождение ребёнка
21.08.1808

Дочь: Василиса Кузьминична

Мать ребёнка: Ксения Лукьяновна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Леонтий Кузьмич

Мать ребёнка: Ксения Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Лукьяновна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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