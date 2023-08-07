Козьма Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1777
Отец: Егор Матвеевич
Мать: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
01.08.1799
Сын: Фрол Кузьмич
Мать ребёнка: Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Тит Кузьмич
Мать ребёнка: Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
22.03.1807
Сын: Гаврила Кузьмич
Мать ребёнка: Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
21.08.1808
Дочь: Василиса Кузьминична
Мать ребёнка: Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Леонтий Кузьмич
Мать ребёнка: Ксения Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Лукьяновна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно