Чесноков Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧесноков Михаил Иванович

Чесноков Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1693 и 1696

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1693 и 1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Чесноков Мартин Михайлович

Мать ребёнка: Чеснокова Евдокия Лукинична

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Чеснокова Евдокия Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Чеснокова Евдокия Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Чеснокова Евдокия Лукинична

Работа или профессия
Неизвестно
Московская губ., Московская провинция, Коломенский уезд, погост Красно (Красна), Покровская церковь (южная), дьячок
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close