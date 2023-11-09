Чесноков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1693 и 1696
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1693 и 1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Чесноков Мартин Михайлович
Мать ребёнка: Чеснокова Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Чеснокова Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Чеснокова Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Чеснокова Евдокия Лукинична
Работа или профессия
Неизвестно
Московская губ., Московская провинция, Коломенский уезд, погост Красно (Красна), Покровская церковь (южная), дьячок