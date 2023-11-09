Чеснокова (Чеснокова) Евдокия Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиПосле 1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чеснокова) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Чесноков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чеснокова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Чесноков Михаил Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1724
Сын: Чесноков Мартин Михайлович
Отец ребёнка: Чесноков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Чесноков Михаил Иванович
Смерть
После 1746