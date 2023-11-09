Чеснокова (Чеснокова) Евдокия Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова (Чеснокова) Евдокия Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

После 1746

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чеснокова) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Чесноков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чеснокова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Чесноков Михаил Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1724

Сын: Чесноков Мартин Михайлович

Отец ребёнка: Чесноков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Чесноков Михаил Иванович

Смерть
После 1746

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