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Курчанинов Дмитрий Иосафович

Место рождения

Веселая Лопань, Белгородский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

16.08.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1842 ст.

Отец: Курчанинов Иосаф Фёдорович

Мать: Курчанинова Фелицата Ивановна

Веселая Лопань, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
16 августа родился, 20 августа 1842 г. крещён Дмитрий. Родители: слободки Лопанки (Веселая тожъ) помещик корнет Иосаф Федоров сын Курчанинов и законная жена его Фелицата Иванова дочь. Восприемники:... Показать все
Крещение
20.08.1842 ст.
Пяти-Ярут, Безсоновская волость, Белгородский уезд
Смерть
Неизвестно
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