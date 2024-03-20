Курчанинов Дмитрий Иосафович
Место рождения
Дата рождения16.08.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
16.08.1842 ст.
16 августа родился, 20 августа 1842 г. крещён Дмитрий. Родители: слободки Лопанки (Веселая тожъ) помещик корнет Иосаф Федоров сын Курчанинов и законная жена его Фелицата Иванова дочь. Восприемники:... Показать все
Крещение
20.08.1842 ст.
Пяти-Ярут, Безсоновская волость, Белгородский уезд
Смерть
Неизвестно