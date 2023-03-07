Андреева Евдокия Грачева
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Грачев Александр Михаилович
Мать: не указана
Дочь: Ивлева Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич
Сын: Андреев (однодворец) Семен Иванович
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич
Сын: Андреев (однодворец) Андрей Иванович
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич
Сын: Андреев (однодворец) Михаил Иванович
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич
Сын: Андреев (однодворец) Ефим Иванович
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич
Сын: Андреев (однодворец) Иван Иванович
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич
Дочь: Поднебесова Прасковья Андреева
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич
Сын: Андреев (однодворец) Николай Иванович
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич