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Андреева Евдокия Грачева

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Грачев Александр Михаилович

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.11.1885

Муж: Андреев (однодворец) Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ивлева Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.04.1888

Сын: Андреев (однодворец) Семен Иванович

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.02.1890

Сын: Андреев (однодворец) Андрей Иванович

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1891

Сын: Андреев (однодворец) Михаил Иванович

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1893

Сын: Андреев (однодворец) Ефим Иванович

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1895

Сын: Андреев Василий Иванович

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1897

Сын: Андреев Тарас Иванович

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1897

Сын: Андреев (однодворец) Иван Иванович

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.01.1899

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1900

Дочь: Поднебесова Прасковья Андреева

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.11.1902

Сын: Андреев (однодворец) Николай Иванович

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1904

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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