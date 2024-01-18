Перминова Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминова Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Перминов Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Перминов Гаврил Павлович

Рождение ребёнка
26.04.1917

Сын: Василий

Отец ребёнка: Перминов Гаврил Павлович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Перминов Гаврил Павлович

Рождение ребёнка
17.07.1925

Сын: Перминов Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Перминов Гаврил Павлович

Перминовское, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Перминов Гаврил Павлович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Перминов Гаврил Павлович

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