Перминова Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Перминов Гаврил Павлович
Рождение ребёнка
26.04.1917
Сын: Василий
Отец ребёнка: Перминов Гаврил Павлович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Перминов Гаврил Павлович
Рождение ребёнка
17.07.1925
Сын: Перминов Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Перминов Гаврил Павлович
Перминовское, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Перминов Гаврил Павлович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Перминов Гаврил Павлович