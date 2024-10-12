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Перминов Гаврил Павлович

Место рождения

Перминовское, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

23.03.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1896

Отец: Перминов Павел Фёдорович

Мать: Перминова Дарья Лукинична

Перминовское, Котельнический уезд, Вятская губерния
Восприемник - Молосниковской волости починка Молосниковского крестьянин Иаков Павлов Девятериков
Рождение ребёнка
18.12.1915

Сын: Перминов Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Перминова Матрёна Александровна

Восприемник - починка Перминовского Борис Павлович Перминов
Рождение ребёнка
26.04.1917

Сын: Перминов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Перминова Матрёна Александровна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Перминова Матрёна Александровна

Рождение ребёнка
17.07.1925

Сын: Перминов Владимир Гаврилович

Мать ребёнка: Перминова Матрёна Александровна

Перминовское, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Перминова Раиса Гавриловна

Мать ребёнка: Перминова Матрёна Александровна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Перминов Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Перминова Матрёна Александровна

Смерть
Неизвестно

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