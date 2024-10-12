Перминов Гаврил Павлович
Место рождения
Дата рождения23.03.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1896
Восприемник - Молосниковской волости починка Молосниковского крестьянин Иаков Павлов Девятериков
Рождение ребёнка
18.12.1915
Мать ребёнка: Перминова Матрёна Александровна
Восприемник - починка Перминовского Борис Павлович Перминов
Рождение ребёнка
26.04.1917
Сын: Перминов Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Перминова Матрёна Александровна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Перминова Матрёна Александровна
Рождение ребёнка
17.07.1925
Сын: Перминов Владимир Гаврилович
Мать ребёнка: Перминова Матрёна Александровна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Перминова Раиса Гавриловна
Мать ребёнка: Перминова Матрёна Александровна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Перминов Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Перминова Матрёна Александровна
Смерть
Неизвестно