Литвинова (Пивоварова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Пивоварова) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1942

Дата смерти

21.09.1979

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1942

Отец: Пивоваров Иван Иванович

Мать: Пивоварова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Около 04.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.1963

Дочь: Аушева Светлана Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
21.09.1979