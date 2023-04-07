Литвинова (Пивоварова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1942
Дата смерти21.09.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1942
Рождение ребёнка
Около 04.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.1963
Дочь: Аушева Светлана Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
21.09.1979