Шулепов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Шулепов Степан
Бракосочетание
26.01.1904 ст.
Жена: Шулепова Елена Федотова
Рождение ребёнка
09.01.1906 ст.
Мать ребёнка: Шулепова Елена Федотова
Рождение ребёнка
27.09.1907 ст.
Дочь: Шулепова Устинья Васильева
Мать ребёнка: Шулепова Елена Федотова
Рождение ребёнка
21.07.1910 ст.
Сын: Шулепов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шулепова Елена Федотова
Рождение ребёнка
24.12.1912 ст.
Дочь: Шулепова Анисия Васильевна
Мать ребёнка: Шулепова Елена Федотова
Смерть
Неизвестно