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Шулепов Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Шулепов Степан

Мать: Шулепова Елизавета Дометиевна

Бракосочетание
26.01.1904 ст.

Жена: Шулепова Елена Федотова

Рождение ребёнка
09.01.1906 ст.

Сын: Шулепов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Шулепова Елена Федотова

Михайловка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1907 ст.

Дочь: Шулепова Устинья Васильева

Мать ребёнка: Шулепова Елена Федотова

Михайловка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1910 ст.

Сын: Шулепов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шулепова Елена Федотова

Михайловка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1912 ст.

Дочь: Шулепова Анисия Васильевна

Мать ребёнка: Шулепова Елена Федотова

Михайловка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно