Шулепов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШулепов Степан

Шулепов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Сементина Анна Степановна

Мать ребёнка: Шулепова Елизавета Дометиевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Шулепов Василий Степанович

Мать ребёнка: Шулепова Елизавета Дометиевна

Смерть
Неизвестно