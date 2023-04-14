Шулепов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Сементина Анна Степановна
Мать ребёнка: Шулепова Елизавета Дометиевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Шулепов Василий Степанович
Мать ребёнка: Шулепова Елизавета Дометиевна
Смерть
Неизвестно