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Некрасов Иван Петрович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Некрасов Петр Иванович

Мать: Некрасова Татьяна Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1851

Жена: Некрасова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
24.11.1851

Сын: Некрасов Петр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.02.1853

Сын: Некрасов Петр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.01.1854

Сын: Некрасов Александр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.07.1855

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1857

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область