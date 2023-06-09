Некрасов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
31.01.1851
Рождение ребёнка
24.11.1851
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1853
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
26.01.1854
Сын: Некрасов Александр Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1855
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1857
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно