Зубова Анфиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова Анфиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Афанасий Ульянович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Зубов Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Зубов Афанасий Ульянович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Зубова Нина Афанасьевна

Отец ребёнка: Зубов Афанасий Ульянович

Смерть
Неизвестно

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