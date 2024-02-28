Русакова Агафья Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Русаков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Суворова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Русаков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Русакова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Русаков Иван Петрович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 оборот
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Русаков Иван Петрович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно