Русакова Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова Агафья Федоровна

Место рождения

Попадьино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1699 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Попадьино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Русаков Иван Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Суворова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Русаков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Русакова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Русаков Иван Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 оборот
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Русаков Федосей Иванович

Отец ребёнка: Русаков Иван Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русаков Иван Петрович

Попадьино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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