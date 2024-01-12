Турубаров Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турубаров Павел Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Турубаров Степан

Мать: Турубарова Надежда Игнатьевна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида

Место жительства
Неизвестно
село Барановка, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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