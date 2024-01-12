Турубаров Павел Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: Турубаров Степан
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида
Место жительства
Неизвестно
село Барановка, Алтайский край
Смерть
Неизвестно