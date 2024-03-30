Вольвач Ксения Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Колесник Ксения Макаровна
Отец ребёнка: Вольвач Макар Гаврилович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Вольвач Макар Гаврилович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Вольвач Макар Гаврилович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Вольвач Макар Гаврилович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Вольвач Мария Макаровна
Отец ребёнка: Вольвач Макар Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вольвач Макар Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно