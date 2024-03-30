Вольвач Ксения Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольвач Ксения Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Колесник Ксения Макаровна

Отец ребёнка: Вольвач Макар Гаврилович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Вольвач Максим Макарович

Отец ребёнка: Вольвач Макар Гаврилович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Вольвач Онаний Макарович

Отец ребёнка: Вольвач Макар Гаврилович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Вольвач Игнат Макарович

Отец ребёнка: Вольвач Макар Гаврилович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Вольвач Мария Макаровна

Отец ребёнка: Вольвач Макар Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольвач Борис Макарович

Отец ребёнка: Вольвач Макар Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольвач Макар Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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