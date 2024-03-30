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Вольвач Макар Гаврилович

Место рождения

Новопрокоповка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вольвач Гаврил Кузьмич

Мать: Вольвач Устинья Никифоровна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Колесник Ксения Макаровна

Мать ребёнка: Вольвач Ксения Игнатьевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Вольвач Максим Макарович

Мать ребёнка: Вольвач Ксения Игнатьевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Вольвач Онаний Макарович

Мать ребёнка: Вольвач Ксения Игнатьевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Вольвач Игнат Макарович

Мать ребёнка: Вольвач Ксения Игнатьевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Вольвач Мария Макаровна

Мать ребёнка: Вольвач Ксения Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольвач Борис Макарович

Мать ребёнка: Вольвач Ксения Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольвач Ксения Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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