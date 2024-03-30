Вольвач Макар Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Колесник Ксения Макаровна
Мать ребёнка: Вольвач Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Вольвач Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Вольвач Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Вольвач Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Вольвач Мария Макаровна
Мать ребёнка: Вольвач Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вольвач Ксения Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно