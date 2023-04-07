сын Афанасьева Тишка Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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сын Афанасьева Тишка Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1668

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: Семен

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно