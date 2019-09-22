Шувалов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1946
Дата смерти22.09.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1946
Рождение ребёнка
12.03.1972
Сын: Шувалов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Шувалова Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.08.1974
Сын: Шувалов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Шувалова Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.02.1985
Сын: Шувалов Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Шувалова Галина Дмитриевна
Смерть
22.09.2019