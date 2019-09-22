Шувалов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалов Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1946

Дата смерти

22.09.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1946

Отец: Шувалов Александр Степанович

Мать: Шувалова Мария Степановна

Рождение ребёнка
12.03.1972

Сын: Шувалов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Шувалова Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.08.1974

Сын: Шувалов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Шувалова Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.02.1985

Сын: Шувалов Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Шувалова Галина Дмитриевна

Смерть
22.09.2019
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