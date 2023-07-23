Шувалова (Моисеенко) Галина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1948
Рождение ребёнка
12.03.1972
Сын: Шувалов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Шувалов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
04.08.1974
Сын: Шувалов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Шувалов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
11.02.1985
Сын: Шувалов Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Шувалов Владимир Александрович