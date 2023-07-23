Шувалова (Моисеенко) Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова (Моисеенко) Галина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1948

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1948

Отец: Моисеенко Дмитрий Игнатьевич

Мать: Моисеенко Мария Петровна

Рождение ребёнка
12.03.1972

Сын: Шувалов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Шувалов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
04.08.1974

Сын: Шувалов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Шувалов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
11.02.1985

Сын: Шувалов Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Шувалов Владимир Александрович

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