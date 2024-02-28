Головач Дометий (Дументий) Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головач Дометий (Дументий) Стефанович

Место рождения

Ивашков, Одеська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головач Стефан

Мать: не указана

Ивашков, Одеська область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Чемерис Анна Дументьевна

Мать ребёнка: не указана

Ивашков, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Дументьевна

Мать ребёнка: не указана

Ивашков, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головач Сидор Дометьевич (Дументьевич)

Мать ребёнка: не указана

Ивашков, Одеська область
Смерть
Неизвестно
Ивашков, Одеська область
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