Головач Дометий (Дументий) Стефанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головач Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Чемерис Анна Дументьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Дументьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головач Сидор Дометьевич (Дументьевич)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно