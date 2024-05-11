Сыромятников Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1949
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сыромятников Анатолий Валерьевич
Мать ребёнка: Сыромятникова Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
04.01.1976
Дочь: Аникеева Светлана Валерьевна
Мать ребёнка: Сыромятникова Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
28.08.1980
Сын: Сыромятников Дмитрий Валерьевич
Мать ребёнка: Сыромятникова Ольга Викторовна