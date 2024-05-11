Сыромятников Валерий 25.05.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сыромятников Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1949

Отец: Сыромятников Александр Иванович

Мать: Сыромятникова Ольга Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыромятников Анатолий Валерьевич

Мать ребёнка: Сыромятникова Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
04.01.1976

Дочь: Аникеева Светлана Валерьевна

Мать ребёнка: Сыромятникова Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
28.08.1980

Сын: Сыромятников Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Сыромятникова Ольга Викторовна

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