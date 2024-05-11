Сыромятникова Ольга Викторовна 08.05.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сыромятникова Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1954

Отец: Дмитрук Виктор Сидорович

Мать: Дмитрук Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыромятников Анатолий Валерьевич

Отец ребёнка: Сыромятников Валерий

Рождение ребёнка
04.01.1976

Дочь: Аникеева Светлана Валерьевна

Отец ребёнка: Сыромятников Валерий

Рождение ребёнка
28.08.1980

Сын: Сыромятников Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Сыромятников Валерий

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