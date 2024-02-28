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Григорий Васильевич

Место рождения

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Иван Васильевич

Мать: Анна Михайловна

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Безруков Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Сын: Китаев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1840

Сын: Сухоломов Семен Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1834
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