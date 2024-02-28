Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: Иван Васильевич
Мать: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Сын: Безруков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Сын: Китаев Александр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1840
Сын: Сухоломов Семен Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834