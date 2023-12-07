Безруков Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1826
Дата смерти10.08.1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826
Отец: Григорий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1865
Дочь: Лебедева Евлампия Михайловна
Мать ребёнка: Безрукова Ульяна Александровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Сын: Безруков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Безрукова Ульяна Александровна
Рождение ребёнка
1872 или 1875
Дочь: Никитина Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: Безрукова Ульяна Александровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Сын: Безруков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Безрукова Ульяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.08.1897