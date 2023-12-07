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Безруков Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1826

Дата смерти

10.08.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826

Отец: Григорий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1865

Дочь: Лебедева Евлампия Михайловна

Мать ребёнка: Безрукова Ульяна Александровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Сын: Безруков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Безрукова Ульяна Александровна

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872 или 1875

Дочь: Никитина Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: Безрукова Ульяна Александровна

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Сын: Безруков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Безрукова Ульяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безрукова Ульяна Александровна

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
10.08.1897
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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