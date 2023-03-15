Potocki Eustachy Maurycy
Место рожденияWarszawa - Królestwo Polskie
Дата рождения08.01.1859
Дата смерти18.11.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1859
Warszawa - Królestwo Polskie
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Maria
Мать ребёнка: Potocka Aniela Anna
?
Рождение ребёнка
?.08.1886
Дочь: Anna
Мать ребёнка: Potocka Aniela Anna
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Izabela
Мать ребёнка: Potocka Aniela Anna
Kraków
Рождение ребёнка
25.08.1898
Сын: Potocki Maurycy
Мать ребёнка: Potocka Aniela Anna
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Aniela Józefa
Мать ребёнка: Potocka Aniela Anna
Kraków
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Potocka Aniela Anna
Смерть
18.11.1914
Kraków - Polska pod zaborem austriackim
Похороны
Неизвестно
Kraków, cm. Rakowicki, pas 41, rząd płd-zach, miejsce narożnik