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Potocki Eustachy Maurycy

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Место рождения

Warszawa - Królestwo Polskie

Дата рождения

08.01.1859

Дата смерти

18.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1859

Отец: Potocki H. Pilawa (srebrna) Maurycy Eustachy

Мать: Potocka Ludwika Józefina

Warszawa - Królestwo Polskie
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Maria

Мать ребёнка: Potocka Aniela Anna

?
Рождение ребёнка
?.08.1886

Дочь: Anna

Мать ребёнка: Potocka Aniela Anna

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Izabela

Мать ребёнка: Potocka Aniela Anna

Kraków
Рождение ребёнка
25.08.1898

Сын: Potocki Maurycy

Мать ребёнка: Potocka Aniela Anna

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Aniela Józefa

Мать ребёнка: Potocka Aniela Anna

Kraków
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Potocka Aniela Anna

Смерть
18.11.1914
Kraków - Polska pod zaborem austriackim
Похороны
Неизвестно
Kraków, cm. Rakowicki, pas 41, rząd płd-zach, miejsce narożnik
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