Журавлев (Прозвище Майоров) Сергей Вуй? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев (Прозвище Майоров) Сергей Вуй?

Место рождения

с. Торгашино, Красноярский острог

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
КАЗАК
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев (Прозвище Майоров) Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев (Прозвище Малкачев) Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Журавлев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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