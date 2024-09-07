Журавлев (Прозвище Майоров) Сергей Вуй?
Место рожденияс. Торгашино, Красноярский острог
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
КАЗАК
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев (Прозвище Майоров) Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев (Прозвище Малкачев) Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Журавлев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно