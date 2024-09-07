Журавлев Александр Сергеевич
Место рожденияс. Торгашино, Красноярский острог
Дата рождения1813
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1813
Отец: Журавлев (Прозвище Майоров) Сергей Вуй?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журавлева Таисия
Рождение ребёнка
1840
Сын: Журавлев Петр Александрович
Мать ребёнка: Журавлева Таисия
Рождение ребёнка
1844
Сын: Журавлев Прокопий Александрович
Мать ребёнка: Журавлева Таисия
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ефтеева (Журавлева) Соломея Александровна
Мать ребёнка: Журавлева Таисия
Рождение ребёнка
1861
Сын: Журавлев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Журавлева Таисия
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Бачурина (Журавлева) Арина Александровна
Мать ребёнка: Журавлева Таисия
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Бугаева (Журавлева) Василиса Александровна
Мать ребёнка: Журавлева Таисия
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Сушинова (Журавлева) Параскева Александровна
Мать ребёнка: Журавлева Таисия
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Никитина (Журавлева) Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Журавлева Таисия
Смерть
1920