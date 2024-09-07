Журавлев Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлев Александр Сергеевич

Журавлев Александр Сергеевич

Место рождения

с. Торгашино, Красноярский острог

Дата рождения

1813

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Журавлев (Прозвище Майоров) Сергей Вуй?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Таисия

Рождение ребёнка
1840

Сын: Журавлев Петр Александрович

Мать ребёнка: Журавлева Таисия

Рождение ребёнка
1844

Сын: Журавлев Прокопий Александрович

Мать ребёнка: Журавлева Таисия

Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ефтеева (Журавлева) Соломея Александровна

Мать ребёнка: Журавлева Таисия

Рождение ребёнка
1861

Сын: Журавлев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Журавлева Таисия

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Бачурина (Журавлева) Арина Александровна

Мать ребёнка: Журавлева Таисия

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Бугаева (Журавлева) Василиса Александровна

Мать ребёнка: Журавлева Таисия

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Сушинова (Журавлева) Параскева Александровна

Мать ребёнка: Журавлева Таисия

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Никитина (Журавлева) Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Журавлева Таисия

Смерть
1920

Мы используем куки для улучшения работы сайта.