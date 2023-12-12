Солодягин-Тимофеев Михаил Арсентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодягин-Тимофеев Михаил Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Солодягин Арсентий Афанасьевич

Мать: Солодягина Екатерина Макаровна

Рождение ребёнка
24.07.1973

Сын: Тимофеев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копытина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Светлана Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

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