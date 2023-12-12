Солодягин-Тимофеев Михаил Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1944
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Рождение ребёнка
24.07.1973
Сын: Тимофеев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копытина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Светлана Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана