Солодягина Екатерина Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Солодягин Сергей Арсентьевич
Отец ребёнка: Солодягин Арсентий Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.10.1941
Дочь: Селиванова Таисия Арсентьевна
Отец ребёнка: Солодягин Арсентий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1944
Сын: Солодягин-Тимофеев Михаил Арсентьевич
Отец ребёнка: Солодягин Арсентий Афанасьевич
Смерть
1984