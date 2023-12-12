Солодягина Екатерина Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодягина Екатерина Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Солодягин Сергей Арсентьевич

Отец ребёнка: Солодягин Арсентий Афанасьевич

Рождение ребёнка
23.10.1941

Дочь: Селиванова Таисия Арсентьевна

Отец ребёнка: Солодягин Арсентий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1944

Сын: Солодягин-Тимофеев Михаил Арсентьевич

Отец ребёнка: Солодягин Арсентий Афанасьевич

Смерть
1984
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