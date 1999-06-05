Иванов Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1999

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1999

Отец: Иванов Виктор Владимирович

Мать: Иванова Ольга