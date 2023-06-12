Иванова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.?

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
15.05.1990

Сын: Иванов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Иванов Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
05.06.1999

Дочь: Иванова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Иванов Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
05.06.1999

Сын: Иванов Александр Викторович

Отец ребёнка: Иванов Виктор Владимирович

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