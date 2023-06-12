Иванова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1990
Отец ребёнка: Иванов Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
05.06.1999
Дочь: Иванова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Иванов Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
05.06.1999
Сын: Иванов Александр Викторович
Отец ребёнка: Иванов Виктор Владимирович