Смирнов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Королькова) Наталья Зиновьевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Смирнов Николай Петрович

Мать ребёнка: Смирнова (Королькова) Наталья Зиновьевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Смирнова (Смирнова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Смирнова (Королькова) Наталья Зиновьевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лебедева (Смирнова) Александра Петровна

Мать ребёнка: Смирнова (Королькова) Наталья Зиновьевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Копкова (Смирнова) Матрёна Петровна

Мать ребёнка: Смирнова (Королькова) Наталья Зиновьевна

Смерть
Неизвестно

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