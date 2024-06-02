Смирнова (Королькова) Наталья Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Пётр
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Смирнов Пётр
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Смирнова (Смирнова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Лебедева (Смирнова) Александра Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Копкова (Смирнова) Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр
Смерть
Неизвестно